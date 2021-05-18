Самара, , 15:08 — REGNUM Студентам, поступившим в 2021 году в вузы и средние специальные учреждения Самарской области, правительство региона выплатит по 10 тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор области Дмитрий Азаров при обращении к Самарской Губернской Думе с ежегодным посланием.

Азаров отметил, что в настоящее время в регионе создается инфраструктура развития креативного класса и система поддержки людей творческих профессий.

«Поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ, средних специальных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области», — заявил Азаров.

Глава региона также поручил правительству области произвести выплаты не позже сентября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области предложил установить для врачей частичную компенсацию расходов по банковской процентной ставке ипотечного кредита.