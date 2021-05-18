Красноярск, 18 мая 2021, 15:00 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зарегистрировано 203 лесных пожара на общей площади 2188 га. Как сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе краевого правительства, это почти в два раза меньше по количеству и в семь раз меньше по площади по сравнению со средними пятилетними значениями.
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В 2021 году первый лесной пожар в крае произошёл 15 апреля. За это время возгорания в лесах были зафиксированы в 38 муниципальных районах региона. В большинстве случаев причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (52%) и переход огня с земель иных категорий (45%).
Показатель оперативности обнаружения лесных пожаров на малых площадях — 95%. В первые сутки с момента обнаружения потушено 96% возгораний.
Как подчеркнул министр лесного хозяйства региона Алексей Панов, улучшению лесопожарной обстановки способствовали погодные условия, слаженная работа Лесопожарного центра, усиление контроля лесной охраны.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 мая в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано.
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