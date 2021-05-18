Москва, , 15:00 — REGNUM Выступление сборной России по лыжным гонкам в сезоне 2020/21 оценено экспертным советом Министерства спорта РФ как удовлетворительное. Об этом 18 мая сообщил тренер сборной Юрий Бородавко.

«Экспертный совет остался удовлетворен результатами, которые показали наши спортсмены в минувшем сезоне», — цитирует Бородавко ТАСС.

Заседание экспертного совета Минспорта состоялось 18 мая. Непосредственно на нём присутствовала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной Елена Вяльбе. Остальные тренеры принимали участие удалённо.

Как сообщало ИА REGNUM, президиум ФЛГР поставил удовлетворительную оценку выступлению российских лыжников в сезоне 2020/21.

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