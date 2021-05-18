18 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым.

Мирослава Романенко, , 17:00 — REGNUM Украина делает все, чтобы вернуть Крым, для этого готовится запуск так называемой «Крымской платформы» написал 18 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли примерно 50% людей. 7 лет назад Крым был «оккупирован» Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы организовали Крымскую платформу», — написал украинский лидер.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, посвященное дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (отмечается 18 мая на Украине), обсудили в социальной сети Facebook зрители украинского канала «Первый независимый». Многие отметили, что Крым не вернется в состав Украины, особенно в условиях запрета русского языка, пересмотра истории (героизации нацистов) и социально-экономического кризиса в стране.

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«Это великое дело, иметь постоянную тему для втирания людям лапши… Всегда можно прикрыть руко*опость в правлении страной… Там повтирали про Донбасс, потом периодически перескочили на Крым, потом снова про Донбасс, потом снова про Крым… Так, глядишь, и новые выборы…» — написал Nik G.

«У крымчан спросили, хотят ли они в нашу «незалежну?» — спросила Лариса Б.

«Что конкретно? Поднятие тарифов, повышение цен, закрытие русских школ, переименование улиц в Бандеру и Шухевича? Унижение ветеранов ВОВ (Великой Отечественной войны — М.Р.) и их детей, внуков? Нищета, убитая медицина, образование? Все это явно «привлекает» крымчан», — отметила Виктория Р.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Вы у крымчан спросили? Лучше займитесь наконец-то страной», — отметила Марина В.

«А ты, президент, обещал восстановить движение поездов [в] Симферопольском направлении!!! Где оно? А войну закончить на Донбассе???» — спросила Светлана С.

«У тебя вроде как еврейская кровь. Когда Моисей вел свой народ через пустыню, он вел народ к лучшей жизни. И привел, и народ зажил своим умом и трудом. К какой жизни ты ведёшь народ? Все обнищали, работы нет», — добавила Вера Д.

«Сделай лучше, шоб пенсионеры не страдали и не жили на минимуме на выживаемость», — отреагировал Олег П.

«Хоть бы остальные украинцы не разбежались», — добавила Катерина.

«Никто Крым не вернёт!!!» — написала Любовь К.

«А хотят ли крымчане возвращаться в Украину, когда проводят факельные шествия в честь Бандеры, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где Россию и русских называют врагами и призывают уничтожать?» — спросил Валерий Р.

«Уже никто не верит, что Крым в обозримом будущем вернётся в Украину, только идиоты верят в эти сказки», — отметил Андрей Л.

Крым Vadim Indeikin

«Украина — это как понимать? Цели народа и власти диаметрально противоположны», — пишет Сергей М.

«Ну да, все глобальные проблемы в стране порешали, страна расцвела, люди зажили в достатке, и осталась одна проблема — «вернуть» Крым…» — отметил Юрий П.

«Для начала верни людям работу, нормальную экономику, справедливые цены и тарифы и очисти улицы от бродячих нацистов», — призвал Таури П.

«Не вернётся, не хотят крымчане на Украину», — отреагировала Наталия Н.

«Из-за тебя как бы Киев не пришлось повертать (возвращать — М.Р.)», — ответила Евгения Г.

«Крымчане хотят безработицу и высокие коммунальные расходы?» — спросил Василий А.

«Когда говорят о скором возвращении Крыма, начинаешь сомневаться в адекватности говорящих», — отреагировал Владимир Г.

«Господин Зеленский, там же проживает электорат, который за вас голосовать не будет… А хотя, Вам же плевать на рейтинг…» — добавил Hennady T.

«Особенно запрещая родной для 90% крымчан русский язык!» — пишет Ορατιο Α.

«Поезд ушел навсегда!» — подытожил Александр П.

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Напомним, ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что организаторы саммита так называемой «Крымской платформы», который должен состояться на Украине 23 августа, решили держать в секрете список участников саммита.