Москва, , 15:02 — REGNUM Сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидается во вторник, 18 мая, в столице России. Об этом 18 мая сообщается в экстренном предупреждении ГУ МЧС РФ по г. Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в Москве ожидается ветер порывами 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим рекомендуется находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, парковать автомобиль вдали от деревьев и сохранять внимательность и осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шквалистый ветер и град надвигаются на Омск.