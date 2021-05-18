Сан-Матео, США, 18 мая 2021, 14:58 — REGNUM Компания Sony начала финальную раздачу материалов в рамках акции Play at Home. Об этом 18 мая сообщает «Игромания».
В рамках раздачи геймеры могут получить бесплатные бонусы для различных онлайн-игр: Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanksи Warframe. Акция завершится 7 июня 2021 года.
Напомним, Play at Home — это акция в поддержку геймеров, запертых на карантине в период пандемии коронавируса. В рамках её проведения компания Sony бесплатно раздавала различные игры для консоли PlayStation.
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