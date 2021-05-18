Москва, , 14:57 — REGNUM В Москве приостановлена работа Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке. Об этом 18 мая сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что поводом для принятия таких мер стали нарушения противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актёрами фильма «Майор Гром», на которую пришли несколько тысяч фанатов. В результате образовавшегося столпотворения люди не имели возможности соблюдать социальную дистанцию, у многих не было масок и перчаток.

Кроме того, как показала проверка, в местах общего пользования в магазине отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, не имелось достаточного запаса дезинфицирующих средств.

В настоящее в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие — АО «Лубянка-девелопмент» начато административное расследование.

«18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, встреча с актёрами фильма «Майор Гром» в ЦДМ была организована 16 мая. На мероприятии присутствовало более 5 тыс. человек.