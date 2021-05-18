Афины , , 14:59 — REGNUM Греция поставила перед собой амбициозную цель — сократить выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году, заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис 18 мая в парламенте во время своего выступления на совместном заседании четырех парламентских комитетов для обсуждения стратегии перехода к климатически нейтральной экономике. Об этом сообщает AMNA.

Мицотакис отметил, что «вопрос заключается в том, как четко описать на национальном уровне дорожную карту на следующие 30 лет, чтобы мы достигли европейских целей по нулевым выбросам парниковых газов».

«Проблемы изменения климата связаны с сильным чувством солидарности между поколениями. Мы должны сделать общество союзником», — сказал он, добавив, что дебаты по данному вопросу должны иметь целостный подход. Главным из финансовых инструментов является план «Греция 2.0», и Мицотакис хотел бы услышать мнения экспертов о том, с какими положениями данного плана они согласны, а с какими нет.

«Я считаю, что новый закон о климате, рамочный закон на ближайшие 30 лет, имеет огромное значение в нынешней конъюнктуре, — отметил Мицотакис. — В двенадцати государствах-членах ЕС уже есть такой закон. Греция намерена принять такой закон в течение следующих нескольких месяцев путем исчерпывающих консультаций со всеми заинтересованными сторонами».

Мицотакис подчеркнул, что в вопросе борьбы с изменением климата Греция не должна отставать от всего ЕС, она должна быть «главным героем, со смелыми решениями, разумной политикой, мобилизацией государственных средств там, где это необходимо, чтобы мы превратили этот великий экзистенциальный кризис в прекрасную возможность».