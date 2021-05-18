Москва, , 14:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об еще одном последствии признания в России нежелательной деятельности иностранной неправительственной организации (НПО), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Нежелательные НПО продолжают свою деструктивную активность, реализуя свои проекты, несмотря на административную и уголовную ответственность. Признанные в России нежелательными НПО в обход запретов реализуют проекты через опорные центры в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине», — сказал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Дополняется перечень последствий признания нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, включив в этот перечень запрет на участие в ее деятельности за пределами территории Российской Федерации граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, и российских юридических лиц.

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Одновременно предлагается внести дополнительный квалифицирующий признак признания иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации в случае оказания ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, для осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.

Принятие законопроекта не повлечет выделения дополнительных бюджетных средств, отметили в комитете Госдумы по безопасности.

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