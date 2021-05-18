Калуга, 18 мая, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Калужской области численность безработных на конец апреля составила 4281 человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,8% (на конец апреля 2020 года — 6064 человека и 1,1%, соответственно), сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Иллюстрация министерства труда и социальной защиты Калужской области

По состоянию на 30 апреля областная база вакансий насчитывала 13 тыс. 45 рабочих мест (в 2020 году — 9903 рабочих места). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,4 ед. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 63,5%. Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испытывают в швеях, медицинских сестрах, водителях автомобиля, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские. Средний уровень оплаты труда у рабочих — 25 тыс.422 руб., у служащих — 27 тыс. 748 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные Калугастата, в апреле 2020 года 25,4 тыс. человек (4,7%) не имели занятия, но активно его искали. Средний возраст лиц, классифицированных как безработные, составил 45,9 года.