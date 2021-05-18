Москва, , 14:56 — REGNUM Ходатайство компании «Магнит» о приобретении торговой сети «Дикси» пока не получали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщили 18 мая в ведомстве.

В ФАС напомнили, что рассматривают все ходатайства в установленный законом срок. В соответствии со статьёй 22 Федерального закона «О защите конкуренции» он составляет один месяц с правом продления на два месяца.

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало», — сообщили в ФАС ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, «Магнит» ранее объявил о намерении купить 100% акций DIXY Holding Limited за 92,4 млрд рублей. Сделка касается магазинов «Дикси» и «Мегамарт».

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