Москва, , 14:50 — REGNUM Новость о покупке «Магнитом» розничной сети «Дикси» весьма знаковая, но пока неподтвержденная, ведь сделка должна быть разрешена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Трудно себе представить согласование сделки, когда одна мега компания покупает компанию из первого эшелона.

Потребитель в городах окончательно потеряет возможность выбора, и ретейл из многоцветного станет совсем серым.

Да, магазины «Дикси» давно потеряли свое лицо, но они давали разнообразие в ценах и ассортименте.

Собственники избавятся от проблемного, как они кажется поняли, актива и сосредоточатся на опте и алкомаркетах, превратят их в минимаркеты. Продажа даст им свободные инвестиции. И их можно понять: ничего кроме бизнеса.

Выиграет ли от этой сделки государство — тоже большой вопрос. Инкорпорировать порядка 2500 магазинов «Дикси» в «Магниты» — это большие деньги и трудозатраты.

Хотя конечно расширять подобное всегда выгодно, но совместить два ранее самостоятельных подобия сложно.

Если сохранить «Дикси», то это будет внутрикорпоративная конкуренция. И то, и другое плохо.

Считаю, что ФАС нельзя разрешать такую сделку, это путь от рынка к огосударствлению в новых формах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Магнит», входящий в тройку крупнейших российских ретейлеров по выручке, покупает более 2,6 тыс. магазинов группы «Дикси» за 92,4 млрд руб.

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