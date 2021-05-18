Афины , , 14:49 — REGNUM Адвокат гражданина России Александра Винника, приговорённого во Франции к пяти годам тюремного заключения за отмывание денежных средств, Зои Константопулу попросила апелляционный суд Парижа обратиться в Конституционный совет Пятой республики для защиты прав российского гражданина, сообщает РИА Новости.

«Согласно решению министра юстиции Греции, неважно, каким будет решение французского суда, господин Винник должен продолжать оставаться в заключении и возвратиться в Грецию, даже если он будет оправдан (во Франции)», — сказала она, объясняя, почему просит суд обратиться в Конституционный совет Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Винника задержали в Греции по запросу США. Американская сторона обвинила его в причастности к отмыванию денег через биржу криптовалют. В январе 2020 года власти Греции выдали российского гражданина Франции, чьи власти обвиняли его в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы.

В декабре того же года суд в Париже огласил Виннику приговор. Его признали виновным в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах и приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро. В то же время с него была снята часть обвинений, касающихся нарушения работы автоматизированных систем ряда частных лиц и организаций, а также создания и использования вредоносной программы-вымогателя Locky.

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