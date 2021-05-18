Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону началась прочистка системы ливневой канализации, в том числе бесхозных участков. Об этом сообщил сити-менеджера областного центра Алексей Логвиненко.

«В нашем городе 173 км ливневой канализации. Причем от мусора и ила очищают не только дождеприемные колодцы, но и трубопроводы. Некоторые участки долгое время были бесхозными и не обслуживались», — написал глава администрации в Instagram.

Логвиненко привёл в пример участок ливневой канализации по проспекту Ленина, который не прочищали более десяти лет.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону ежегодно на расчистку и ремонт ливнёвок выделяют миллионы рублей. Однако во время сильных дождей некоторые участки уходят под воду.

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