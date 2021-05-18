Пхеньян, , 14:52 — REGNUM В КНДР раскритиковали действия властей Израиля в отношении Палестины, приведшие к массовым жертвам. Об этом сообщает северокорейская еженедельная газета Rodong Sinmun.

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В статье, журналисты описали ситуацию в хронологическим порядке, подчеркнув, что конфликт между Израилем и Палестиной становится хуже «день ото дня». Также приводится сводка о погибших в секторе Газа.

Известно, что северокорейские СМИ освещали новости, касающиеся палестино-израильского конфликта на протяжении четырёх дней подряд.

Между тем, Пхеньян до сих пор не выразил свою официальную позицию по данному конфликту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину прекратить насилие.

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