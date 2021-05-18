Тирасполь, , 14:54 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отправился в Россию для того, чтобы обсудить вопросы поставок вакцины от COVID-19. Об этом он 18 мая сообщил в своём телеграм-канале.

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«Вылетаю в Москву. Есть необходимость обсудить на месте ряд вопросов, в том числе о дальнейшем обеспечении приднестровцев COVID-вакциной российского производства», — написал Красносельский.

Он отметил, что есть договорённость о дополнительной партии препарата на 10 тыс. курсов вакцинации в виде гуманитарной помощи. Кроме того, глава ПМР планирует обсудить в Москве вопрос о приобретении вакцины.

Напомним, в апреле в Приднестровье из России привезли 62 тыс. доз вакцины «Спутник V». Кроме того, в республике применяют для вакцинации препарат от AstraZeneca.

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