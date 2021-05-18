Олонец, Карелия, 18 мая, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Республике Карелия 15-летний подросток погиб, когда на него рухнула кирпичная стена заброшенного здания. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело, а глава республики призвал активнее вести учет заброшенных зданий и сносить их. Об этом 18 мая Артур Парфенчиков написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Пресс-служба администрации Карелии. В Карелии ребенок погиб под обрушившейся на него стеной

По версии следствия, 16 мая 15-летний Андрей Ш. во время прогулки зашел в разрушенное здание бывшей совхозной фермы на территории деревни Судалица Олонецкого района. После чего на него рухнули кирпичная стена и потолочные перекрытия. От полученных телесных повреждений подросток скончался. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Безусловно, семье Андрея будет оказана помощь. Правовую оценку ЧП дадут правоохранительные органы. Но причина случившегося — на поверхности. Доступ в «заброшки» бывшего совхоза «Олонецкий» был неограничен, что в результате и привело к трагедии. Собственник установлен — это физическое лицо. Строения были выкуплены после банкротства предприятия еще в 2000-е годы. И по сути с тех пор никак не использовались», — отметил Парфенчиков.

Также глава Карелии напомнил, что в республике не первый год ведется работа по выявлению руинированных объектов. На сегодняшний день в единый реестр внесены 806 строений с различным юридическим статусом, 61 из них снесено. На территории Олонецкого района из 75 подобных объектов 12 уже снесены, но здания в Судалице в реестре не значились.

«В связи с этим еще раз прошу все муниципалитеты активно продолжать ревизию на своих территориях, включая земли за пределами населенных пунктов. В срочном порядке — до конца мая — провести работу по выявлению руинированных объектов на бывших совхозных полях. Установить собственников и провести с ними работу по сносу небезопасных строений в добровольном, а в случае отказа, в принудительном порядке», — подчеркнул Артур Парфенчиков.