Ульяновск, , 14:47 — REGNUM Причиной лесного пожара в Кузоватовском районе, где площадь возгорания составила 23 гектара, мог стать непотушенный костёр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

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Пожар произошёл в лесном фонде в Кузоватовском опытном участковом лесничестве. В тушении участвовали 47 человек, также было задействовано 14 единиц техники. В результате сгорело 23 гектара лесных площадей.

«По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костёр», — полагают в ведомстве.

По данным минприроды, с начала пожароопасного сезона произошёл 41 лесной пожар.

В ведомстве напоминают, что в Ульяновской области установился высокий класс пожарной опасности, в связи с чем ограничено пребывание в лесах граждан. Запрещены разведение костров и розжиг мангалов.

Напомним, что 17 мая пожарные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный лесной пожар произошёл в Ульяновском лесничестве, площадь возгорания составила 20 гектаров. Его потушили 8 мая. По предварительным данным минприроды, причиной стал непотушенный костёр, который «развели любители шашлыков на природе».

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