Москва, , 14:47 — REGNUM Более 87 тысяч участников зарегистрировались в Москве для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ГИА-11. Об этом 18 мая сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Всего зарегистрировались 87 022 человека. Из них 67 926 — это выпускники школ 2021 года. 16 765 человек являются выпускниками прошлых лет, получавших обучение по программам среднего профессионального образования, а также учившихся в иностранных образовательных учреждениях. 2331 участник завершил освоение образовательной программы по предмету. В этой категории учитываются десятиклассники.

«Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) зарегистрировались 94 503 человека», — рассказали в правительстве.