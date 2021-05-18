Владивосток, , 14:48 — REGNUM После отставки Олега Гуменюка с должности мэра Владивостока исполняющим обязанности главы города станет зампред правительства Приморского края Константин Шестаков. Об этом 18 мая сообщил журналистам губернатор региона Олег Кожемяко.

«Завтра уже будет и. о. мэра города… Это не является секретом, это Константин Шестаков, работающий зампредом правительства два с половиной года, зарекомендовал себя с положительной стороны», — сказал он.

Также губернатор края рассказал, что ранее Шестаков был руководителем агентства по туризму.

«Местный парень, знает город, любит его, молодой, энергичный, мы поддержим его. Будет в тесном контакте работать с правительством края, с федеральными органами власти», — добавил Кожемяко.

При этом он отметил, что в период работы на данном посту Гуменюка «были провалены все объекты, которые должны были быть сделаны еще в 2019 году», включая детские сады, участки дорог и парковки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после того, как полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу мэра Владивостока Олег Гуменюка, глава столицы Приморья и Дальнего Востока написал заявление о добровольной отставке.