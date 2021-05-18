Москва, , 14:45 — REGNUM Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Чёрным морем. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Уточняется, что в патрулировании были задействованы два стратегических ракетоносца Ту-95МС. Полёт над нейтральными водами Чёрного моря длился более пять часов и был осуществлён в сопровождении истребителей Су-27.

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Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полёты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, напомнили в Минобороны РФ.