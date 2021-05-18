Киев, , 14:44 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании 18 мая одобрила во втором чтении и в целом еще один законопроект, необходимый для завершения земельной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.

За законопроект, разрешающий продажу земли через интернет на электронных аукционах, проголосовали 272 парламентария при 226 необходимых.

Отметим, что документ депутаты рассматривали с 16 марта, поскольку ко второму чтению было подано почти 800 правок. Также Рада уходила на карантин, когда в Киеве была объявлена «красная зона» по коронавирусной угрозе. Интересно, что в первом чтении этот закон депутаты Рады приняли еще в ноябре 2019 года, задолго до принятия основного закона о продаже земли.

Напомним, что накануне заместитель главы фракции «Слуга народа»Александр Корниенко заявил, что в ближайшие две недели парламент Украины должен поставить окончательную точку в вопросе земельной реформы и принять все недостающие законы, чтобы рынок земли полноценно заработал с 1 июля.