Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Компания Cupra (принадлежит итало-американскому автопроизводителю Seat) выпустила тизер нового хэтчбека Born EV. Изображение машины распространила пресс-служба компании.

Тизер Cupra Born EV Пресс-служба Cupra

Премьера нового автомобиля запланирована на 25 мая 2021 года.

Внешне модель Born EV будет выглядеть практически также, как и её концептуальная версия. По своей сути новинка представляет собой купированный Volkswagen ID.3. Хэтчбек имеет заостренные элементы экстерьера, угловатую форму передних фонарей и более стильные воздухозаборники.

Боковые части кузова автомобиля заимствованы у Volkswagen ID.3. При этом у Born более спортивные боковые юбки.

Технические характеристики машины компания пока держит в секрете. Пока же точно можно сказать, что модель будет собираться на платформе MEB.

Напомним, представленный ранее концепт El-Born был укомплектован аккумуляторной батареей на 77 кВт-ч и 201-сильным электромотором, расположенным на задней оси автомобиля.

Читайте также: Cupra испытала электрокар Born за Полярным кругом — видео