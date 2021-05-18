Уфа, , 14:44 — REGNUM Заместителем министра финансов Башкирии назначена Нелли Бердина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Сообщается, что Нелли Бердина родилась в Уфе 14 сентября 1969 года. Стала выпускницей Московского технологического института и Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии.

Отмечается, что в министерстве финансов региона работает с 2010 года: прошла путь от заместителя начальника отдела государственного долга и кредита до заместителя министра финансов Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председателем государственного комитета по предпринимательству Башкирии назначен Нияз Фазылов, который ранее занимал пост первого заместителя министра природопользования и экологии региона.