Омск, , 14:42 — REGNUM Вынесен приговор жительнице Омска, истязавшей своего маленького сына. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

Установлено, что 31-летняя мать с четырьмя классами образования в течение полутора лет неоднократно избивала своего сына (с возраста в один месяц до полутора лет), не заботилась о нём, не обращалась за медпомощью в случае необходимости. Также она часто оставляла сына одного на длительное время.

В результате был причинён вред здоровью мальчика, наступили нарушения в развитии.

По данным ведомства, обвиняемая била сына по голове, плечу и колену, с силой бросила его на деревянную кроватку, а затем, укачивая на руках, выронила. Ребёнок упал и ударился об пол. Он получил перелом бедренной кости со смещением осколков.

Издевательства продолжались и в больнице. Мать желудочным зондом повредила сыну слизистую полости рта, с силой заталкивая зонд мальчику в рот.

Женщина была лишена родительских прав. Ребёнка передали под опеку. Как утверждают в ведомстве, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В адрес органов, обязанных контролировать условия проживания детей, внесены представления. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд назначил омичке наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае перед судом предстанет 28-летняя жительница города Назарово, обвиняемая в истязании маленького сына.

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