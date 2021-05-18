Москва, , 14:42 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылкой в сторону судьи. Такое решение 18 мая принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Инцидент произошёл в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:3).

«За попытку оказания физического воздействия дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата России по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в КДК посмотрели видеозапись эпизода и решили, что бросок в сторону судьи был. Карпин при этом считает, что у него не было умысла бросать бутылку.

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