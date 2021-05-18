Новосибирск, , 14:41 — REGNUM В новосибирском торгово-развлекательном центре «Мега» открывается мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Уточняется, что прививочный пункт в ТРЦ «Мега» открывается завтра, 19 мая, в 12:30 (время местное).

Это третий в Новосибирской области пункт вакцинопрофилактики, развернутый в торговом центре. Два мобильных пунктов вакцинации уже работают в торговых центрах «Сан-Сити» и «Эдем».

Всего на территории региона развёрнуто 94 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, муниципальных районах и городских округах.

Также сформировано 87 выездных прививочных бригад. Они вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.