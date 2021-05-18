Прага, , 14:41 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан извинился перед сербским народом за бомбардировки СР Югославии и попросил у него прощения. Об этом он заявил в Праге 18 мая после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Земан сказал, что его «все время мучило» то, что Чехия в 1999 году, хоть и последней, но все-таки дала согласие на бомбардировки Югославии. «Как человек я хотел бы попросить прощения у сербского народа», — цитирует телеканал РТС слова Земана.

Он напомнил о том, что Сербия доказала свое дружеское отношение к его стране и в 1938 году, когда западные союзники бросили Чехию на произвол судьбы, и в 1968 году, когда его страну «предали восточные союзники».

«И одном, и в другом случае сербский народ нас поддержал, а мы его отблагодарили бомбардировками», — сказал президент Чехии, отметив, что это было большой ошибкой.

Напомним, что ранее Земан заявлял о том, что признание независимости сепаратистского Косово Прагой также было ошибкой.