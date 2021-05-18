Тбилиси, , 14:40 — REGNUM На двух заводах компании DS Borjomi Georgia, на которых разливают минеральную воду «Боржоми», работники 18 мая начали забастовку. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие требуют повысить им заработную плату на 50% и улучшить условия труда. Они заявляют, что вели об этом переговоры с руководством компании в течение 21 дня, но результатов не добились.

На сайте Borjomi Georgia было обнародовано объявление, в котором говорится, что для протестов рабочих якобы нет оснований.

«Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и хотим отметить, что компания IDS Borjomi Georgia, как ответственный работодатель, строго придерживается своих социальных обязательств. Заработная плата наших сотрудников на 30−40% выше, чем средняя на рынке труда», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последних двух месяцев рабочие разных заводов выходят на акции, требуя повышения заработной платы. 11 мая сотрудники добывающей компании «Грузинский марганец» в Чиатуре объявили голодовку.

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