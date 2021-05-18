Москва, , 14:36 — REGNUM Цены на жилье в России продолжают рост, хотя уже не такой быстрый и оптимистичный, как это было в 2020 пандемийном году, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

«По данным Московской биржи, в той же Москве индекс цены квадратного метра в российской столице поднялся на 20,2%, а с начала января по 11 мая она поднялась на 8,25%.

Таким образом, при старании федеральных властей придать заметный импульс рынку строительства, поддержать реальный сектор экономики и молодые семьи посредством льготного ипотечного кредитования мы получили новую реальность, на фоне которой цены на жилье попросту улетели в космос.

Бенефициарами оказались только застройщики, а государство и граждане взвалили на свои плечи новые проблемы.

Предложение на рынке жилья не растет, а отмена программы льготного кредитования снизит доступность жилья, сделает непомерной кредитную нагрузку на бюджеты семей.

Субсидирование ипотеки — очень нужный инструмент, но он должен быть четко отработан и решать ключевые задачи — семьи должны почувствовать и увидеть качественные изменения в своей жизни. Такая цель, на мой взгляд, пока не достигнута.

Еще не поздно переосмыслить сроки и ставки льготное кредитования семей, применить в этой формуле и вторичный рынок жилья. На сегодняшний день нет никаких серьезных предпосылок даже для умеренного снижения цен на первичном рынке жилья нет.

Очень важно хотя бы остановить этот безумный рост. Ипотечная кабала крайне негативно влияет на рождаемость в молодых семьях. По сути, состоявший скачок цен на жилье — это настоящая угроза национальным интересам страны», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина считает, что сдержать рост цен на жилье в России можно только при серьезной господдержке.

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