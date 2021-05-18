Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чувашии глава администрации Яльчикского района получил представление из-за отсутствия в школах ставок психологов. Психологическую поддержку 1,5 тыс. школьникам оказывает один психолог местного муниципального учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Вопрос о дефиците психологов был поднят на последней сессии Госсовета республики в ходе отчёта детского омбудсмена. Тогда было отмечено, что всем школьникам Яльчикского района психологическую поддержку оказывает только один психолог.

В прокуратуре по итогам проверки установили, что в районе работают 11 общеобразовательных организаций, в которых учатся свыше 1,5 тыс. детей. По данным ведомства, в них не установлена ставка педагога-психолога, что является нарушением законов об образовании и основах системы профилактики безнадзорности.

«Социально-психологическая помощь учащимся района оказывается всего одним педагогом-психологом МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Яльчикского района», — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчёркивают, что это не соответствует реальной потребности и не обеспечивает эффективность работы. По данному факту в адрес главы администрации Яльчикского района внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детский омбудсмен Чувашии Алевтина Федорова заявила, что республике необходимо привлечь для охраны безопасности в школах сотрудников Росгвардии или частных охранных предприятий, на что из республиканского бюджета потребуется 115 млн рублей в год. По её мнению, безопасность в школах организована не на «должном уровне».