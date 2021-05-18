Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Кистафина послом республики в Пакистане, сообщили 18 мая в пресс-службе казахстанского лидера.

До своего назначения Кистафин занимал должность советника-посланника посольства Казахстана в США. Свою дипломатическую деятельность начал в 2001 году с должности атташе международно-правового департамента МИД Казахстана.

Кистафин имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. В этот же день, 18 мая, Токаев также освободил от должности посла Казахстана в Греции Алексея Волкова.