Лондон, , 14:37 — REGNUM Британская рок-группа Coldplay назвала дату проведения виртуального концерта на платформе TikTok. Информация была опубликована на странице коллектива в социальной сети.

Концерт пройдёт в прямом эфире 24 мая 2021 года. «Мы хотели бы, чтобы вы присоединились к нам на нашем первом концерте в TikTok в понедельник, 24 мая, в честь Red Nose Day», — произнёс фронтмен группы Крис Мартин.

ИА REGNUM напоминает, что Red Nose Day («День красного носа») — британская акция против детской бедности, которая проводится раз в два года. В 2015 году группа Coldplay участвовала в Дне красного носа, показав 12-минутный скетч про сериал «Игра престолов».

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