Москва, , 14:34 — REGNUM Нападающий Хосе Саломон Рондон покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока аренды. Об этом 18 мая сообщается на сайте клуба.

«Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА отказался от выкупа 31-летнего нападающего, права на которого принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».

Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей в чемпионате и Кубке России. На его счету четыре гола и два результативных паса.

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