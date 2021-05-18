Москва, , 14:34 — REGNUM Вопрос увольнения сотрудников Московского метрополитена является прерогативой их работодателя. Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он предположил, что вероятно речь идёт о тех работниках подземки, которые участвовали в незаконных акциях в поддержку осуждённого блогера Алексея Навального.

«Точно мы с вами не знаем. Но скорее это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — это соответствует Трудовому кодексу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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При этом Песков добавил, что в случае допущенных нарушений Трудового кодекса, если таковые действительно имелись, граждане «вольны обращаться в прокуратуру».

Напомним, в середине мая профсоюз Московского метрополитена заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников подземки. По его данным, с начала мая работы лишились минимум 50 человек. В профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. Сами потерявшие работу граждане уверены, что реальная причина их в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в сеть.