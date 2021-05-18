Минск, , 14:33 — REGNUM Против Белоруссии ведут работу спецслужбы с огромным опытом, а потому Совету безопасности республики ни в коем случае нельзя расслабляться. Об этом 18 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совбеза страны, его слова приводит агентство БелТА.

«Ни в коем случае не расслабляться! Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что на данный момент большинство из тех, кто утверждал о якобы мирном характере протестов в республике, которые состоялись летом минувшего года, по его мнению, уже увидели истинное лицо данных акций.

Также он подчеркнул, что мятеж в форме блицкрига и последовавшие за ним несколько этапов протестов в Белоруссии были преодолены страной.

«Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас — экономика», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать новое положение, которое будет регламентировать деятельность Совета безопасности Белоруссии ввиду ранее принятого декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае гибели главы государства.