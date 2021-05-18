Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Около 160 тысяч жителей Нижнего Новгорода приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

По итогам месячника с улиц города убрали и вывезли 100 тысяч кубометров мусора.

Также в ходе этих мероприятий ликвидировано 170 стихийных свалок, очищено от мусора 5,6 млн квадратных метров газонов и высажено 343 дерева.

Городские службы в период с 5 апреля по 15 мая отремонтировали более 30 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров, 323 детских и 47 спортивных площадок, а также 35 памятников и мемориалов.