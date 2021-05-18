Кострома, , 14:32 — REGNUM Электроснабжение во всех населённых пунктах Костромской области обещают восстановить к 19 часам 18 мая. Об этом со ссылкой на информацию «Костромаэнерго» корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ГУ МЧС по региону.

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На данный момент отключенными от электричества остаются 163 населённых пункта в 7 районах региона — Кадыйском, Макарьевском, Парфеньевском, Мантуровском, Кологривском, Нейском иМежевском.В них проживают 7300 человек. По информации МЧС все социально-значимые учреждения области обеспечены электричеством.

Напомним, вечером 15 мая из-за непогоды в Костромской области без света остались десятки населённых пунктов в 13 районах региона. Изначально энергетики пытались восстановить электроснабжение своими силами. На следующий день, 16 мая генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский пообещал стянуть в область силы из 10 регионов России.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал энергетиков за медлительность и поручил восстановить снабжение всех костромичей до конца дня 17 мая, однако выполнить поручение в этот срок не получилось. Отметим, что режим чрезвычайной ситуации был введён в четырёх районах — Кадыйском, Макарьевском, Кологривском и Нейском.

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