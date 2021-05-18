Пермский край, 25 октября, 2005, 12:35 — ИА Регнум. 25 октября в Перми начали свою работу очередные "Творческие мастерские волонтера", проводимые пермским Центром поддержки демократических молодежных инициатив (Молодежным "Мемориалом") в рамках проекта "Развитие волонтерского движения в регионах Приволжского федерального округа". Участниками семинара стали добровольцы молодежных некоммерческих организаций из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Самары, Саранска, Ижевска, Уфы, Саратова, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Перми и Пермской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского "Мемориала", "Творческие мастерские волонтера" обращены к решению вопросов полноценной подготовки добровольцев и традиционно проводятся в формате "живого" общения (дискуссий, бесед, ролевых игр), творческого участия всех приглашенных. Основные темы нынешней встречи - знакомство с успешными проектами и технологиями Молодежного "Мемориала", а также обучение основам проектной культуры. По задумке организаторов мастерские должны закончиться реализацией 27 октября в Перми конкретных добровольческих акций, которые разработают на семинаре сами ребята.

По мнению руководителя мастерских Роберта Латыпова, такие встречи заметно усиливают и развивают идеи добровольчества среди молодежи как в Пермской области, так и в регионах ПФО, способствуют повышению эффективности в работе молодежных организаций, укрепляют сотрудничество между ними.