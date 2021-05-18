Пенза, , 15:09 — REGNUM В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Пензенской области запланировали отремонтировать покрытия проезжей части на 11 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 65 км.

Соответствующие работы пройдут в Башмаковском, Бековском, Белинском, Лопатинском, Сердобском, Сосновоборском, Каменском, Мокшанском, Нижнеломовском районах, еще два объекта — в Пензенском районе.

Ремонт автодорог уже начат на шести объектах в шести муниципалитетах региона. Подрядчики выполняют фрезерование старого асфальтобетона, устройство выравнивающего слоя. На одном объекте ведутся работы по устройству основного слоя асфальтобетонного покрытия.

Приступит к дорожным работам на всех объектах намерены в первых числах июня.

Всего за время учатия в дорожных проектах с 2017 по 2020 годы в Пензенской области привели в нормативное состояние 140 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области до конца мая предстоит провести ямочный ремонт 70 км автодорог регионального значения.

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