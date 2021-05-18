Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар на территории садового товарищества «Визовец-5» на Чусовском тракте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Огонь разгорелся на площади 200 кв.м., пожар затронул два частных жилых дома и надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило в 12:07 по местному времени, справиться с огнём удалось в 14:40. В операции участвуют 17 пожарных и четыре единицы техники.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен погибший», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура потребовала от МЧС начать совместную проверку противопожарной безопасности в садовых товариществах Свердловской области.

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