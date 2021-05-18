Уфа, , 14:38 — REGNUM Бывшего директора школы подозревают в хищении премий подчиненных в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что в Уфимском районе фигурантка уголовного дела с 2016 по 2018 год работала в должности директора школы.

По версии следствия, она организовала начисление подчиненным сотрудникам стимулирующих выплат, а после требовала от работников передать ей части законно полученных премий якобы на нужды образовательного учреждения.

«Введенные в заблуждение работники соглашались и передавали требуемые суммы. Полученные денежные средства обвиняемая расходовала по своему усмотрению, в личных целях. Всего за указанный период ей было получено почти 800 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемая не признала. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Факты хищений были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР совместно, сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уфимскому району и органов прокуратуры», — сообщает пресс-служба ведомства.