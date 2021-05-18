Киев, , 14:28 — REGNUM Обыски в доме, где живет мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко, не касаются политика. Об этом, как пишет УНИАН, сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщили в СБУ, они проводят следственные действия в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов.

«Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сказали там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Кличко заявил, что утром к нему с неизвестными целями приходили силовики, но сказали при этом, что прибыли к его соседям.

Мэр уточнил, что речь идёт о целой группе вооруженных и экипированных в шлемы правоохранителей, которых он обнаружил около 7 утра, когда выходил на тренировку.