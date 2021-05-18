Киев, , 14:34 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сегодняшние обыски в доме, где он проживает, могут быть связаны с его «президентскими амбициями».

Об этом он сказал на брифинге 18 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не исключаю этого», — отметил Кличко, добавив, что очень сомневается в том, что обыски спецслужбы в соседних квартирах — это «просто случайность». При этом он прямо не ответил, намерен ли участвовать в следующих президентских выборах.

Также он сказал, что именно может не нравиться центральной власти:

«Кому-то не нравятся мои заявления о необходимости введения локдауна, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что я призываю мэров объединяться во время учений российской армии на границах Украины, а кому-то не нравятся городские инициативы… Я могу сказать только одно: «В чем сила, брат? Сила в правде».

При этом в Службе безопасности Украины в очередной раз заявили, что обыски силовиков в доме, где живет Кличко, не касаются мэра и связаны с разоблачением масштабной схемы контрабанды горючего на Украине, в ходе которой было незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн. Учитывая особый резонанс в СМИ в одном из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее — в ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято: документацию и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственную документацию; ноутбуки, электронную технику, неучтенные средства, информирует спецслужба.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня рано утром после тренировки Кличко обнаружил возле своей квартиры группу вооруженных силовиков.