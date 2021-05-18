Москва, , 14:28 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом 18 мая заявил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

«Заболотный ушёл из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, 7 мая СМИ сообщали, что Заболотный подписал контракт с ЦСКА и заключил контракт на два года.

В сезоне 2020/21 Заболотный сыграл за «Сочи» 27 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

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