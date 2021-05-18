Минск, , 14:27 — REGNUM Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии 18 мая возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса республики (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КГК.

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Обществом в 2019 году был получен статус резидента белорусского «Парка высоких технологий». По данным ДФР КГК, владельцем самого популярного в республике новостного портала «была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

ДФР представил информацию о допущенных резидентом ПВТ нарушениях. На этом основании наблюдательный совет парка 18 мая решил лишить ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с президентским декретом № 12 от 22 сентября 2005 года «О Парке высоких технологий».

«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере, — сказано в официальном сообщении. — Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности».

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