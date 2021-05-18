Джакарта, 18 мая 2021, 14:25 — REGNUM Полиция Индонезии арестовала трех иностранных граждан в разгар акции в поддержку Палестины, состоявшейся перед посольством США в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.
Перед посольством США прошла акция в поддержку народа Палестины.
Согласно полученной информации, в Индонезии задержали двух мужчин и одну женщину.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного консультативного конгресса Индонезии вместе с председателем парламента Турции договорились просить ООН принять резолюцию, осуждающую агрессию Израиля.
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