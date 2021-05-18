Новосибирск, , 14:25 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 18 мая, в Барышево автобус маршрута № 170 улетел в кювет. Три пассажира с ушибами обратились за медицинской помощью. Установлено, что в момент совершения ДТП водитель автобуса находился за рулём трезвым, сообщает «Сиб.фм».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области ИА REGNUM сообщили, что инцидент произошёл из-за выезда двух подростков на самокатах на полосу встречного движения.

«Водитель автобуса во избежание наезда изменил траекторию движения, что привело к опрокидыванию. Обстоятельства случившегося выясняются», — рассказали в минтрансе.

Также в министерстве уточнили, что троих пострадавших пассажиров доставили в больницу. По приезду в медучреждение один из них от госпитализации отказался Десятилетний мальчик находится в больнице с ушибом колена, женщина — с ушибом головы.