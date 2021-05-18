Москва, , 14:23 — REGNUM Основной причиной сокращения поставок российской нефти в Финляндию является реализация программа перехода стран ЕС к постепенному отказу от использования нефти, газа и атомной энергетики для получения электроэнергии и развитие направления «зеленой энергетики» — использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«В Финляндии доля электроэнергии, получаемой с помощью «зеленой энергетики», превышает 30% от общей величины используемой. И по этому показателю страна идет в первых рядах среди стран ЕС.

Основными источниками ВИЭ в Финляндии являются гидроэнергетика, ветровая и солнечная энергия, биотопливо.

Что касается России, то уменьшение спроса на российскую нефть со стороны Финляндии является некритичным, поскольку общая доля покупаемой Финляндией нефти составляла всего лишь порядка 1,8% из общего количества в 512,68 млн тонн добытой в 2020 году.

И с учетом восстановления спроса на энергоносители в 2021 году, ее перераспределение среди других покупателей не вызовет трудностей. Например, на фоне быстрого восстановления экономики растет спрос на нефть в Китае.

Что касается Финляндии, то по климатическим условиям это самая холодная страна из ЕС. Продвижение страны к полному отказу от тепловой энергетики, может сыграть злую шутку.

Еще свежи примеры природных катаклизмов зимы 2020 года в США и Мексике, когда сильные морозы и выпавший снег полностью блокировали работу ветряных электростанций в американском штате Техас.

Более 3 миллионов потребителей остались без электричества. При этом дублирующая система тепловой энергетики на основе нефтяного сырья отсутствовала.

С другой стороны, Финляндия одна из тех стран, с которыми у России сложились максимально деловые и дружественные отношения. В критической ситуации Россия всегда пойдет навстречу», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия последовательно сокращает импорт российской нефти марки Urals в рамках программы перехода на «зелёную» энергетику.

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