Вашингтон, 18 мая, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Специалисты японской компании Toyota провели в США дорожные испытания нового кроссовер Toyota Corolla Cross. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Кроссовер Toyota Corolla Cross

Сборка серийной версии кроссовера будет происходить на заводе в американском штате Алабама. Старт производства новинки состоится в сентябре текущего года.

На полученных снимках запечатлён тщательно закамуфлированный паркетник в версии Cross, который не очень похож на актуальную Corolla. У тестового автомобиля иное оформление лицевой части кузова. Кроме того, автопроизводители оснастили эту модель оригинальными фонарями с более плавными очертаниями.

Что же касается профиля версии Cross, то его можно назвать классическим. Здесь стоит отметить лишь довольно интересную линию крыши.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у кроссовера будет 1,8-литровый четырехцилиндровый мотор производительностью 140 «лошадей» (175 Нм). В моторной линейке также имеется гибридная версия.

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